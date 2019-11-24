Майкл Блумберг баллотируется в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг будет баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.

Об этом предприниматель сообщает на своей странице в Twitter.

“Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и перестроить Америку. Я верю, что мой уникальный набор опытов в бизнесе, правительстве и филантропии позволит мне выигрывать и возглавлять”, – написал он.

Соответствующее заявление также было на официальном сайте кандидата в президенты.

“Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий Трампа. Он представляет экзистенциальную угрозу для существования нашей страны и наших ценностей. Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от ущерба. Ставки высоки как никогда. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать перестраивать Америку”, – говорится в заявлении.

По информации CNN, Блумберг выдвинул свою кандидатуру на выборах после того, как решил, что никто из существующих кандидатов-демократов не сможет победить Дональда Трампа.

77-летний Майкл Блумберг является основателем одноимённого информационного агентства и одним из богатейших людей в мире. Его состояние оценивают в 52,5 миллиарда долларов.

Ранее Блумберг 12 лет занимал пост мэра Нью-Йорка. При этом он дважды избирался мэром как кандидат от Республиканской партии, а один раз как независимый кандидат.

С 31 января 2014 года миллиардер занимает пост специального посланника ООН по городам и изменению климата.