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Майкл Блумберг баллотируется в президенты США

24.11.2019

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг будет баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.

Об этом предприниматель сообщает на своей странице в Twitter.

“Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и перестроить Америку. Я верю, что мой уникальный набор опытов в бизнесе, правительстве и филантропии позволит мне выигрывать и возглавлять”, – написал он.

Соответствующее заявление также было на официальном сайте кандидата в президенты.

“Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий Трампа. Он представляет экзистенциальную угрозу для существования нашей страны и наших ценностей. Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от ущерба. Ставки высоки как никогда. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать перестраивать Америку”, – говорится в заявлении.

По информации CNN, Блумберг выдвинул свою кандидатуру на выборах после того, как решил, что никто из существующих кандидатов-демократов не сможет победить Дональда Трампа.

77-летний Майкл Блумберг является основателем одноимённого информационного агентства и одним из богатейших людей в мире. Его состояние оценивают в 52,5 миллиарда долларов.

Ранее Блумберг 12 лет занимал пост мэра Нью-Йорка. При этом он дважды избирался мэром как кандидат от Республиканской партии, а один раз как независимый кандидат.

С 31 января 2014 года миллиардер занимает пост специального посланника ООН по городам и изменению климата.

  • В июне основатель информационного агентства Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о том, что рассматривает возможность принятия участия в выборах президента США в 2020 году.
  • 14 ноября стало известно, что Блумберг готов потратить порядка 500 миллионов долларов на борьбу с нынешним американским лидером Дональдом Трампом накануне президентских выборов в США.
  • В марте Блумберг принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.
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