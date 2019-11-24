На детском Евровидении победила девочка из Польши (видео)

Победительницей детского “Евровидения-2019” стала представительница Польши Вики Габор. Об этом говорится на официальном сайте песенного конкурса.

Девочка получила 278 баллов от 19 стран-участниц. Виктория Габор исполнила композицию Superhero девушка исполнила на польском и английском языке.

Второе место досталось Казахстану – 227 баллов. Бронза у Испании – 212 баллов.

Украинка София Иванько получила 15 место.

Вели финал конкурса Ида Новаковска, Александр Сикора и Роксана Венгель – победительница детского “Евровидения-2018”. А состязались участники в Arena Gliwice, которое вмещает 17 тысяч человек.