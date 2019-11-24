«Був маленьким і слабким»: українця 10 років ґвалтувала дружина

Українець після 10 років шлюбу подав на розлучення з дружиною, заявляючи, що протягом усіх років вона примушувала його до сексуальних стосунків і навіть ґвалтувала.

Про його історію на умовах анонімності пише ВПС News Україна.

«Не знаю, чи здогадувались про що-то мої друзі. На людях у нас все було класно: усміхнені обличчя, компанія, купа грошей, щасливі і впевнені в собі. Ми об’їздили півсвіту разом. Адже в подорожах, на увазі, я міг її не боятися. Головне було – не залишатися наодинці. Тільки недавно я зрозумів, що протягом 10 років моя колишня дружина мене ґвалтувала», – розповів чоловік.

За його словами, він завжди мав дуже низьку самооцінку. Його дівчина, яка згодом стала його дружиною, що була у нього першою. Під час знайомства обом було по 20, і саме вона запросила його на побачення.

«З Ірою були перші спроби сексу – хотілося ж. Але вони були не дуже нормальні: це було агресивно і боляче. Перший секс тривав близько 5 годин, і у мене потім все боліло», – ділиться подробицями чоловік.

Як вважає чоловік, все почалося після поїздки за кордон у тривале відрядження.

«Боявся втратити Іру, тому покликав її з собою і запропонував спочатку одружуватися. Вона відмовила, але поїхала. Там все і почалося. Я був перевантажений роботою і хотів спокою, а вона вимагала сексу», – додав він.

Чоловік вважав, що з-за відсутності попереднього сексуального досвіду, думав, що так і повинно бути, тому на все погоджувався.

«Незабаром я сказав «ні», але її це не зупинило. Це була межа, коли це стало насильством. Вона била мене, і я не міг нічого зробити. Вона нігтями роздирала мені шкіру до крові, в основному била кулаками. На обличчі ніколи нічого не залишала – чіпала тільки те, що приховано: груди, спину, руки», – згадав українець.

Він зазначив, що не пручався, адже бити жінку було б неправильно й агресивно.

«Я відчував себе маленьким, слабким і просто не міг вирватися. Тому вона отримувала своє. Спочатку я часто намагався від неї піти, потім менше, а згодом здався. Вона домоглася одруження, хоча я вже й не хотів. Іра ревнувала мене до всіх: і до друзів, і до сім’ї. Коли я кудись йшов, завжди повинен був дзвонити їй. Вона ж нікуди не могла піти без мене – я був для неї якийсь штуковиною, яка повинна постійно її розважати», – переконує чоловік.

Чоловік жертвував собою і власними інтересами, оскільки тоді йому здавалося, що це нормально. Згодом же секс з дружиною став викликати у нього постійні панічні атаки. У той же час розповісти комусь про свою проблему він не міг. Розлучитися з дружиною-насильницей українцю вдалося через багато років страждань і приниження. Зараз, зізнається чоловік, він все ще не може повернутися до нормального життя.

«Я досі не ходжу на роботу і мені дуже важко вставати з ліжка щоранку. Мені нема чого жити. Я навіть не знаю, чим я займалася цілий рік. У мене ніколи не буде відносин і дітей. Я поставив на собі хрест. Але, чорт забирай, я так довго мовчав, і це призвело до такої дупі! Можливо, це прочитає хлопець, який зараз знаходиться в схожій ситуації. Якщо ти це зрозумієш – то у тебе принаймні з’явиться шанс», – порадив українець.