У Рівненській області затримали “злодія в законі” “Тенго Пітерського”

Українські правоохоронці вкотре затримали кримінального авторитета на прізвисько Тенго Пітерський”.

Про це інформує прес-служба Національної поліції.

“До правоохоронців надійшла інформація про те, що на території України незаконно перебуває “злодій в законі” і найближчим часом збирається їхати в столицю. Встановивши його імовірний маршрут, правоохоронці провели операцію для його затримання”, – йдеться в повідомленні.

Вночі 22 листопада на трасі “Київ-Чоп”, неподалік р. Корець, співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Національної поліції України спільно з обласним управлінням патрульної поліції і ГВ БКОЗ СБУ в Києві та Київській області затримали “злодія в законі”, відомого в кримінальному світі як “Тенго Пітерський” і “Тенго Гальський”.

“Надати документи 37-річний громадянин Грузії не зміг, мав при собі тільки підроблене посвідчення водія. Автомобіль, на якому пересувався Тенгіз Чарай, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів. Своє перебування в Україні і поїздку в Київ охарактеризував як дружній візит до старих друзів”, – повідомляють в поліції.



