«Кров Героїв кличе до помсти»: закарпатські ультрас вшанували пам’ять загиблого на Донбасі комбрига Коростельова

Футбольні ультрас в Ужгороді вшанували пам’ять загиблого командира 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ полковника Євгена Коростельова.

Напередодні матчу футбольного клубу «Минай» (Ужгород) з ФК «Оболонь» (Київ) у суботу, 23 листопада, ультрас вивісили банер на стадіоні.

«Кров Героїв кличе до помсти», — лаконічно говориться на ньому.

Напис завдали білими літерами на чорне полотно. З обох сторін банера стояли двоє ультрас з димовими шашками.

Протягом матчу на табло також з’являлася чорно-біла фотографія комбрига.