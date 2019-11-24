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Нагородили військового, який врятував прив’язану до автомобіля собаку

24.11.2019

Військовослужбовець з дружиною побачив, як чоловік тягне за автомобілем собаку. Вони відразу ж наздогнали машину і почали рятувати тварину.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко та заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вручили військовослужбовцю і його дружині подяки та цінні подарунки – годинники.

“Дякую вам за людяність і милосердя. Я думаю, що всі громадяни України повинні брати з вас приклад, адже тільки разом ми зможемо подолати несправедливість і жорстокість”, – з такими словами звернувся до подружжя глава Нацполиции.


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