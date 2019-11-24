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Краще б у військкомати рвалися: мережа жахнуло відео дикої тисняви біля магазину в Рівному

24.11.2019

Мешканці Рівного влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд в день оновлення товару.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці rivne_1283 в Instagram.

На відео видно, що як тільки двері точки продажу вживаного одягу відкрилися, туди кинулися люди, які навіть готові побитися, щоб потрапити в приміщення.

Зазначимо, що черга в секонд-хенд мешканці Рівного займають заздалегідь, але першими в магазин все одно потрапляють міцні молоді люди, які приходять за кілька годин до відкриття до дверей магазину.

При цьому, в коментарях відзначають, не виключено, що тисняву влаштовують перекупники. Без коментарів щирого подиву також не обійшлося.

 

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