Краще б у військкомати рвалися: мережа жахнуло відео дикої тисняви біля магазину в Рівному

Мешканці Рівного влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд в день оновлення товару.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці rivne_1283 в Instagram.

На відео видно, що як тільки двері точки продажу вживаного одягу відкрилися, туди кинулися люди, які навіть готові побитися, щоб потрапити в приміщення.

Зазначимо, що черга в секонд-хенд мешканці Рівного займають заздалегідь, але першими в магазин все одно потрапляють міцні молоді люди, які приходять за кілька годин до відкриття до дверей магазину.

При цьому, в коментарях відзначають, не виключено, що тисняву влаштовують перекупники. Без коментарів щирого подиву також не обійшлося.