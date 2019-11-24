«Спочивай з миром, Наполеон!» У мережі відреагували на смерть зірки «День народження Буржуя»

Інтернет-користувачі відреагували на смерть легендарного українського актора театру і кіно Давида Бабаєва, якій пішов з життя у ніч з 23 на 24 листопада.

На своїх сторінках у Facebook друзі, колеги і шанувальники висловлюють жаль про смерть зірки серіалу «День народження Буржуя».

Олександр Володарський згадав історію про одного:

«Напевно, рік чи більше тому Давид запросив мене на виставу «Матроська тиша» по Галичу, який він поставив зі студентами Академії естрадного та циркового мистецтва. Хлопці молоді грали п’єсу, написану 60 років тому. І Дод все їм пояснив – і вони грали натхненно. Давид виховав величезна кількість молодих хлопців – акторів. І вони будуть пам’ятати».

Редакція молодіжного журналу «Стіна» згадала зворушливі історії з життя актора.

В’ячеслав Василюк був небагатослівний, лише написав в соцмережі: «Помер Давид Бабаєв… Світла пам’ять…».

Семен Случевський розповів про близьку 20-річної дружби з Бабаєвим.

Ігор Степурін опублікував пам’ятні фото з актором.

Людмила Сирикова написала: «Спочивай з миром, шедевральний Наполеон!».

Ксенія Полухина згадала, яким був за життя її викладач.

Стелла Морозова згадала про кращих ролях Давида Бабаєва.