У Запоріжжі конфлікт в автобусі переріс у бійку

У запорізькому паблике в Instagram опубліковано відео, зняте в муніципальному автобусі.

Між двома пасажирами стався конфлікт, в ході якого один з них виштовхнув свого опонента з салону. Той у свою чергу намагався залізти назад в автобус, але чоловік перегородив собою прохід і не збирався його впускати назад.

Така витівка вытолкнутому пасажира не сподобалася, і він схопив свого кривдника за сумку і так само витягнув з транспорту. За підсумком вони обидва повернулися в автобус. Всю картину знімали на відео випадкові перехожі.







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У Запоріжжі В автобусі місце не поступаються! У Запоріжжі вільне місце посідає той, хто сильніший. Розбирання в автобусі! Поїхали не всі! 🇺🇦 Кримінальна Україна

Допис, поширений користувачем @ onenewszp22 Лис 2019 р. о 11:32 PST