Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, — глава Минцифры Федоров

На першому етапі планують оцифровувати всі документи, включаючи водійські права, техпаспорт і паспорт громадянина.

Про це заявив міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

«Ми не будемо туди відразу всі послуги, які до цього були створені, які якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми отцифровываем, де ми змінюємо дизайн, де ми міняємо логіку отримання послуг. Тобто на початку буде декілька послуг, але кожен місяць вони будуть додаватися. І ми сподіваємося, що через 3-5 років всі послуги в державі будуть оцифровані і будуть на єдиному порталі», — зазначив міністр.

Він розповів, що на першому етапі планують оцифровувати всі документи, включаючи водійські права, техпаспорт і паспорт громадянина України.

«Що стосується порталу? На порталі ми будемо запускати перші послуги — це відкриття ФОП, це відкриття ТОВ, це допомога при народженні та «Є-малятко». Це будуть перші послуги», — повідомив Федоров.

За його словами, внутрішня завдання влади — вийти на оцифровку і запуск чотирьох послуг в місяць, починаючи з весни.

«Тобто ми хочемо змінити мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб через рік все не думали про пластику, а могли спокійно пересуватися по країні, маючи просто смартфон. Я думаю, що на початку наступного року ми вже запустимо паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати якісь послуги вже за паспортом, який є вже у тебе в смартфоні», — заявив Федоров.

Він повідомив, що в листопаді в тестовому режимі почали видавати паспорти з електронним підписом.

«Я сподіваюся, що в наступному році все в країні почнуть їх отримувати. Наприклад (у світі таких рішень дуже мало), можна буде просто підключити картку до смартфону і авторизуватися в додатку. Такі будуть у нас «диджитальные фішки», — заявив Федоров.