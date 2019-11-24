Бойовики з мінометів обстріляли Водяне

На Донбасі в неділю, 24 листопада, російські незаконні збройні формування з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції українських військових поблизу Водяного.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.

За даними відомства, станом на 14 годину в районі проведення операції Об’єднаних сил були зафіксовані 2 випадки порушення режиму припинення вогню. При цьому ворог застосовував заборонену мінськими угодами озброєння.

Близько 1 години ночі російсько-окупаційні війська обстріляли з кулеметів позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Тарамчук. Окупанти вели обстріл з напряму окупованій Оленівки. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Вже близько 12:30 найманці з мінометів 82-го калібру вчинили провокації в районі Водяного. Бойовики випустили по українських позиціях 7 мінометних боєприпасів.

«У цей момент ситуація повністю контролюється українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, втрат в наших рядах з початку цієї доби немає», — додали в Міноборони.