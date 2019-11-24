У штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення військ

На ділянці біля Станиці Луганської працюють співробітники Червоного Хреста, а біля Богданівки та Петрівського співробітники ДСНС вилучили 2 вибухонебезпечних предмета.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська – ред.), на КПВВ та біля мосту, працюють співробітники Червоного Хреста щодо надання допомоги населенню. ДСНС України продовжує обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту.

На ділянці розведення №2 (Золоте-4 – ред.) піротехніками ДСНС України проведено щоденне технічне обстеження місцевості.

На ділянці розведення №3 (Богданівка та Петрівське – ред.) співробітниками ДСНС України вилучено 2 вибухонебезпечних предмета.