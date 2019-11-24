Українцям назвали терміни, коли виплатять затримані лікарняні та декретні

21 листопада Фонд соціального страхування відновив виплати, які були припинені 20 листопада. У зв’язку зі сформованою ситуацією голова правління Володимир Саєнко запланував термінове зібрання правління для внесення змін до бюджету Фонду на 2019 рік і відновлення всіх виплат.

Про те, що сталося, розповіли на офіційній сторінці Фонду соціального страхування у Facebook.

«Виплати призупинили, оскільки в представленому Міністерством соціальної політики та затвердженому КМУ бюджеті Фонду на 2019 кошторисні призначення за напрямом матеріального забезпечення — закінчилися. Здійснювати касові видатки понад кошторисних призначень — порушення», — сказано в повідомленні.

У Фонді пояснили, що лікарняні, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання дійсно були змушено припинені в автоматичному режимі 20.11.2019. 19 листопада Фонд профінансував за цим напрямом 129 млн грн, 20 листопада — 0 гривень.

Також у прес-службі Фонду соціального страхування розповіли, що в бюджеті прописано видатки Фонду у розмірі 12, 974 мільярда гривень, 12,5 мільярда з яких – на матеріальне забезпечення, тобто на соціальні виплати.

З 1 січня по 19 листопада Фондом було виплачено 12,5 мільярда гривень на матеріальне забезпечення. Незважаючи на це Фонд соціального страхування відновить всі виплати після внесення змін до бюджету на 2019 рік.

Відновлення виплат знаходиться під особистою відповідальністю Євгена Баженкова, повідомили у Фонді соціального страхування.