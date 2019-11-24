Розробка схеми теплопостачання Києва обійдеться в 17 мільйонів гривень

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА замовив ОП «Київський обласний експертний центр енергоефективності» ДП «Киивоблбудинвест» Київської ОДА розробку Схеми теплопостачання Києва на 10 років за 17,09 млн гривень.

Про це повідомляється в системі «Прозорро», передають «Наші гроші».

До кінця 2020 року повинні розробити Схему теплопостачання Києва на період до 2030 року».

Зокрема проаналізують стан системи централізованого теплопостачання міста, нададуть послуги і проведуть розрахунки з розвитку, розроблять і представлять варіанти оптимізації, сформують перелік потенційних проектів модернізації, виконають графічну частину з допомогою ресурсів електронної гідравлічної моделі системи теплопостачання міста, сумісної з софтом «Globema DH.GIS «на базі» GE Smallworld».

Держпідприємство має врахувати існуюче і перспективне будівництво, можливість використання відновлюваних видів палива та альтернативних джерел енергії тощо.

Ціна угоди на 5% нижче очікуваної вартості закупівлі у 18,00 млн гривень.

Три фірми відразу не допустили до аукціону. Компанія «Globema Sp. Z o.o.» (Польща) нібито не підтвердила наявність аналогічного досвіду, ТОВ «Атон Інжиніринг» — наявність софта, а ТОВ «Пикл Проджект» — того й іншого, а також обладнання.

ДП «НИКТИ МГ» спочатку допустили, а потім відхилили за рішенням АМКУ через скарги «Globema Sp. Z o.o. через відсутність екологічної оцінки в технічному завданні.

Єдиним допущеним конкурентом було Бахмутське ПП «Техенерго» директора Раїси Дутки з Полтави зі статутним капіталом 100 грн.

Суперник є засновником Бахмутського ТОВ «Український центр екології та теплоенергетики» («УЦЭТ») разом з прописаними в окупованій Горлівці Оленою Мазуркевич та Яною Дідківською.

Остання також керує полтавським ТОВ «Інженерний центр «Техенерго» Віталія Дідковського з Горлівки.