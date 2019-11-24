Зеленського сфотографували біля пам’ятника жертв Голодомору: на фото помітили важливий нюанс

Від президента України Володимира Зеленського вимагають вибачень з-за дій його оточення під час жалобних заходів у День пам’яті жертв Голодомору.

Жителі Києва цікавляться, куди перед приїздом президента, поділися всі квіти і лампадки від пам’ятника жертвам Голодомору, — написав киянин Олексій Захарченко на своїй сторінці в Фейсбук.

Також він висловив обурення тим, що в момент, коли Зеленський з дружиною приніс свічку до пам’ятника жертвам Голодомору, там було порожньо.

Захарченко заявив, що ще вранці десятки людей принесли до пам’ятника кошики, лампадки та букети, які до моменту виступу президента зникли.

«Шановний Володимир Зеленський, поясніть, будь ласка, навіщо ви прибрали всі лампадки і квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам’яті жертв Голодомору? Закликаю вас вибачитися за неприпустимі й огидні дії вашої команди та протоколу! В демократичних європейських країнах за такі «дії» вас би вже попросили піти…» – написав Захарченко.

Цілком можливо, що постамент пам’ятника на вулиці Лаврській: «Дівчинка з колосками» могли розчистити недовірлива охорона президента або заради вдалих фото Зеленського.