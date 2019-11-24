«Новоросія 2.0»: стало відомо про плани Кремля нанести новий військовий удар по Україні

Після роздачі російських паспортів на Донбасі та проведення «хитрою» перепису населення самопроголошених республік» Росія може зважитися на проведення так званого «референдуму» про приєднання ОРДЛО до Росії.

Таку думку висловив український розвідник Едуард Матюха, п’ять років виконував диверсійну місію «ДНР»

«Це буде ще один інструмент тиску на владу України, щоб домогтися російської трактування Мінських угод або закону про особливий статус Донбасу», — сказав він.

Тим не менш до росіян є і «план».

За словами розвідника, ще в 2018 році Росією розглядалася можливість реінкарнації проекту «Новоросія».

«Це були військові плани, здобуті мною, про захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим», — розповів Едуард.