Голод і «мертві» вулиці: українка розкрила таємниці життя в закритій КНДР

Північна Корея є безпечною країною для іноземців, які не порушують її внутрішніх правил.

Про це НВ розповіла українка Марія Зубарєва, яка потрапила в КНДР на початку дев’яностих – в кінці правління Кім Ір Сена – і прожила там кілька років. Вона викладала в школі при посольстві.

За іноземцями, за словами жінки, в КНДР постійно спостерігають: не важливо, це заїжджий турист чи людина, яка постійно живе в Північній Кореї – неподалік завжди буде працівник спецслужб.

«Безумовно, за мною завжди хтось ходив. Це було ненав’язливо – вони не дихали мені в спину, але я розуміла, що [на відстані] 30-40 метрів мене «супроводжували» у будь-якому випадку. Це абсолютно безпечна країна, якщо не буде команди», – сказала вона.

На питання журналіста про те, що вона має на увазі, жінка відповіла: «Команди «фас!» Пам’ятаєте, як з цим американцем, який зривав плакати? Він порушив певні правила і «отримав». Якщо ти не порушуєш правила, то живеш в 100%-ї безпеки. Але якщо ти порушуєш правила… Так, звичайно – це диктатура».

Зубарєва додала, що з корейцями іноземці поговорити не можуть, оскільки такий діалог може завершитися підозрою в шпигунстві.

«Якщо підійти до корейцю і поприколюватися: на корейському запитати «котра година?» – видно його безпорадні очі, він тут же збирає навколо себе свідків і просто благає, щоб від нього відійшли, тому що не можна розмовляти один на один. Я іноземка, я не можу говорити з корейцем», – сказала вона.

Жінка також помітила нестачу продовольства в країні, хоча справжній голод прийшов у Північну Корею вже після того, як вона її залишила.

«Навесні прямо видно було, як люди виходили в парки, збирали якісь корінці, якусь травичку. У той же час в селі, в провінції, жили набагато краще, тому що у них все-таки була можливість щось виростити, зібрати…

Службовці отримували пайок кимчи (це пекінська капуста спеціального гострого посолу) та рис – це основна їжа корейця. У крамницях годі було щось купити: там стояв оцет, горілка, якесь масло – загалом, те, з чого спекти якусь їжу неможливо. Військовослужбовці, можливо, ще отримували пайок трохи м’яса. Вони жили краще», – розповіла українка.

Партійна еліта, за її словами, жила на закритій, так званою мертвою, вулиці. «Тому що там стояли шлагбауми на початку, а в кінці – гарні будинки. Туди заїжджали хороші автомобілі. Це було неподалік від нашого будинку. Природно, вони користувалися всіма привілеями і благами», – згадала Зубарєва.

Жінки в армії КНДР

BBC