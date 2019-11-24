За фактом ДТП з участю дитячого омбудсмена Кулеби відкрито провадження, Нацполиция

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

«Сьогодні близько 14 години на автодорозі «Київ-Одеса», поблизу с. Чабани, в результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля постраждали чотири людини. Обидва водія транспортних засобів, а також 19-річний та 10-річний пасажири «Тойоти» отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в медустанови. Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні», — йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.