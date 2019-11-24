Как и зачем Гленкор кредитовал Talan Towers Булата Утемуратова в ущерб себе

Не так давно коллеги-журналисты отмечали, что свой первый трудовой миллиард, точнее сразу два, Булат Утемуратов заработал на совместном распиле имущества итальянского банка UniCredit. Его покупка по завышенной цене, а затем продажа по бросовой, с последующей санацией за счет граждан Казахстана не представляется операцией, в которой итальянцы были бедными жертвами коварного Булата Жамитовича. Скорее, это взаимовыгодное надувательство со стороны обоих партнеров “неустановленного круга лиц”, которые являются государством Казахстан.

Схема с продажей UniCredit банка АТФ сподвигла Булата Жамитовича Утемуратова на более интересные авантюры, но созданные по лекалам знакомой схемы. Если в случаи с АТФ это была игра на понижение, то в случае с Verny Capital и Glencore – это была ставка на повышение стоимости активов. Стороны – Булат Утемуратов и Гленкор – пасовали друг другу активы до тех пор, пока их цена не выросла в тринадцать раз. Ничего “рыночного” в этом росте цен не было. Производство не выросло в тринадцать раз. Также не выросли цены на вырабатываемую продукцию. Но “Васильковское” и “Орион” позволили раздуть Гленкору капитализацию с 554 миллионов в 2002 году до 7,2 миллиардов в 2012. Сделки, которые проводили Glencore и Verny в отношении “Ориона” вообще были скрыты от собрание акционеров и по своему характеру – чисто убыточные.

Почему все хотят убытков при работе с Булатом Утемуратовым?

Причины постоянных убытков и постоянном, вроде бы как навязчивом желании работать с таким контрагентом как Утемуратов кроются в глубокой реальности Казахстана. Она состоит в том, что сверхдоходы от добычи – т.е. безвозвратного уничтожения – полезных ископаемых идут на пропитание крайне ограниченного круга лиц, ошибочно называемого “элитой”. Но нужна какая-то видимость законности. И для этого изобретаются схемы, в результате которых имитируется “цивилизованный подход” с акционерами и налогами, “народным благосостоянием” и прочей чепухой, но фактически игра идет под ковром за счет откатов. Glencore и подобные приходят и прекрасно знают, что откатывать надо. И они откатывают. В описываемое время Булат Жамитович Утемуратов был самым близким помощником Нурсултана Назарбаева. С ним рассчитывались, он рассчитывался. Такая вот “элита”. Точно такая же как в Демократической Республике Конго, и такая же демократия.



Про Конго не случайно – Гленкор сейчас находится под антикоррупционным расследованием департамента юстиции США и швейцарской прокуратуры. Там у Glencore был такой же “друг”, каким в Казахстане был Булат Жамитович Утемуратов – Дэн Гертлер . И такой же гарант конституции, очевидно.

Башни кредитов

От Glencore требовали сократить расходы и снизить закредитованность. Glencore пошел на закрытие перспективных, но малоприбыльных рудников, увольнял рабочих, проводил дополнительные эмиссии акций и… выдал кредит на строительства памятника человеческой глупости (с Теслами, блекджеком и женщинами низкой социальной ответственности). Речь конечно идет о фаллических символах новой столицы – Talan Towers. Причем кредит этот был выдан под проценты, на которые не мог рассчитывать и сам Glencore. Поддержав деньгами строительство коробок Glencore купил благосклонность руководства Казахстана. Посредником и одновременно получателем выгоды в этом опять выступал Утемуратов. Ну и конечно, не секрет, что сам проект принадлежит уже знакомой компании «Верный Капитал» – владелец которой Булат Утемуратов.

Происходит подобное при свете дня. И когда на Glencore наденут финансовые санкции, придут и за другими участниками сомнительных сделок. И думаю в этот момент “Верный капитал” будет “поддержан” правительством Казахстана, как когда-то оно поддержало его дырявый банк.