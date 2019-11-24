У Дніпрі троє молодих людей влаштували самосуд над кривдником тварин

У Дніпрі в суботу, 23 листопада, троє молодих людей знайшли чоловіка, який стріляв з пневматичного пістолета по безпритульним тваринам і вирішили влаштувати самосуд.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Як повідомив очевидець події, троє молодих людей вистежили, хто стріляє по котам і собакам з пневматичної зброї, а потім відібрали у кривдника тварин пістолет і перетворили його в мішень.

«Цілилися в ноги і область паху, але на їх щастя є тільки кілька влучень у м’які тканини ніг і сідниць. Чоловік відмовився звертатися в поліцію, а також відмовився від допомоги в супроводі додому», — повідомив очевидець.

Відзначається, що самосуд міг закінчитися плачевно. Але очевидцям вдалося разбороніть ворогуючі сторони.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області чиновник прив’язав собаку до машини і тягнув по дорозі. Зловмисником виявився колишній заступник мера, а нині — директор державного архіву Хмельницької області, пишуть ЗМІ. В декларації чиновника навіть вказаний автомобіль, до якого була прив’язана собака.

Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.