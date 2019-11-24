Федоров заявивши, що електронні водійські права з’єднання бути вже у грудні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що електронними водійськими правами можна буде користуватися вже у грудні.

Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода“.

“Два-три тижню до нового року вже можна буде насолоджуватися електронними правами. Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожного дня у нас є регулярні зустрічі з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готове до релізу. Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації “100 днів роботи уряду”. Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово”, – сказавши він.

Федоров також заявив, що рівень покриття України інтернетом доходити до 70%, і до 2022 року має становити 90-100%.