«І це тільки за останній тиждень»: У штабі ООС озвучили величезні втрати терористів «ЛДНР»

Тільки за останні сім днів представники гібридної армії країни-агресора Російської Федерації понесла втрати, зокрема і «двухсотыми», на Донбасі.

Загальна кількість яких сягнула дев’ятнадцяти чоловік. Але командування терористичних «ЛДНР» ретельно мовчить про це.

Більш детально про втрати окупаційних військ на Сході нашої країни повідомила прес-служба штабу ООС на своїй Facebook-сторінці. Згідно з оприлюдненими даними розвідки ООС, лише за сім днів з шістнадцятого по двадцять друге листопада бойовики Донбасу і російські найманці зазнали неймовірно великі втрати, які досягли 19 осіб. Дев’ять із загиблих були ліквідовані в зоні ООС бійцями Збройних сил України. Ще десять чоловік – це ті бойовики, які отримали важкі поранення, згодом чого вони втратили боєздатність.

У штабі ООС також зазначили, що путінська армія за означений відрізок часу втратила також і російський БПЛА-розвідник, за допомогою якого терористичні угруповання Донбасу здійснювали стеження за бійцями ВСУ, і надалі коригували вогонь по позиціях бійців ООС.