«Це все члени НВФ і російські військові»: Блогер показав фото кладовища з безіменними могилами загиблих бойовиків Донбасу

Війна на території Луганської і Донецької областей, розв’язана країною-агресором Російською Федерацією, принесла велику «порцію» горя по обидві сторони конфлікту.

Адже у багатьох загиблих під час бойових дій людей є родичі – батьки, дружини, діти… І багато хто з матерів, навіть росіян, які приїхали на Донбас воювати проти українських захисників, але загинули в боях, ймовірно досі шукають своїх дітей. Але, по всій видимості, знайти хоча б навіть тіла, виходячи з даного матеріалу, їм просто не вдасться, адже на Донбасі є цілі кладовища невідомих вояків, полеглих у боях проти героїв України.

Так, блогер Necro Mancer на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив, що в Донецькій області, а якщо точніше у Слов’янську на кладовищі в Черевковке можна побачити безліч безіменних могил членів незаконних збройних формувань, які тут загинули під час боїв у 2014 році. Блогер оприлюднив фото кладовища.

При цьому в коментарі до опублікованих фотографій він пише, що знімки поховань були зроблені в листопаді місяці поточного року, а також у лютому 2015-го. Але різниці, незважаючи на чотири роки, між ними немає ніякої. Тобто, незважаючи на тривалий час, який минув з початку війни, так ніхто з боку НЗФ і не намагався встановити особи загиблих, що свідчить про те, що немає Кремлю ніякого діла до того, хто і за що гине в бойових діях.