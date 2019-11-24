У чому саме потрібно бути оригінальним у розробці сайту?

У популярній культурі, критиці і взагалі в сірячинної правди життя ми дуже часто чуємо не оригінальні заклики до оригінальності. В результаті у початківця розробника або замовника може складеться вкрай неправильна установка, що оригінальність — це щось добре саме по собі. Як вітаміни і демократія. У цій статті ми розповімо в чому не можна бути оригінальним, а в чомусь можна.

Але спочатку, щоб бути строгими, скажімо, що таке «не можна». Не можна — це не означає, що ви не зможете створити робочий сайт. Або що на нього ніхто не буде ходити. Повірте — можна написати сайт на AWK і крутити його через cgi-bin. Але взагалі-то не варто. Є інші важливіші справи. Ніякі «хитрі» інструменти не дають особливих переваг.

У чому не можна бути оригінальним

Дотримуйтеся найпоширеніших мов програмування, середовищ розробки, бібліотек і CMS. На сьогоднішній день це однозначно WordPress і PHP+MySQL. З ймовірністю 99% нічого іншого вам не знадобиться, цього цілком вистачає навіть для самих незвичайних проектів.

Чому? Тому що над цими середовищами працюють тисячі людей. І будь-яку проблему швидше за все вирішили до того, як ви дізналися про її існування. Замість одного розробника ви отримуєте тисячі.

Дотримуйтеся стандартних елементів управління. Інтерфейс користувача так і хочеться забезпечити небаченими свистелками і перделками, які будуть дуже оригінально виглядати. Не робіть цього! Якщо ваш інтернет-магазин буде виглядати не як інтернет магазин — користувач піде шукати інтернет-магазин, подумавши що ви — не інтернет-магазин. Ось, здається хороша формулювання. Викладіть своє завдання чітко і грамотно, продумавши її самостійно кілька днів — ціна на розробку сайту залежить в тому числі і від цього.

У чому потрібно бути оригінальним

Будьте оригінальними у кольорах і шрифтах — але не на шкоду читання. Будьте оригінальним у текстах, графіку і посилі сайту. Немає нічого більш убогого і відразливого, ніж стандартний кліпарт, бібліотечні картинки. А з них найжахливіші — це картинки з чоловічками зробленими з 3D-трубочок сірого кольору. От за це треба просто виключати з гільдії. Будьте оригінальними у тому, як просувати ваш сайт.