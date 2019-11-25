Джастин Тимберлейк снял обручальное кольцо и провел вечер с другой

В неловкое положение Джастин Тимберлейк поставил себя в одном из баров Луизианы, куда заглянул после съемок вместе с коллегой по фильму «Палмер» Алишей Венрайт.

Подробности той ночи быстро стали достоянием общественности благодаря дежурившим у бара папарацци. Весь вечер музыкант, вот уже 7 лет счастливо женатый на Джессике Бил, не выпускал рук своей спутницы, а та нежно гладила его по колену. Пикантности моменту придал тот факт, что на снимках Тимберлейк был без обручального кольца.

И вот теперь поклонники гадают, что же это было. И, конечно, ждут реакции Джессики Бил. В окружении же актера домыслы о романтических отношениях между Джастином и Алишей считают полным абсурдом.

На этом балконе была целая компания. И ничего особенного там не происходило. Джастин и Алиша вместе снимаются в фильме «Палмер», они очень крутые. А на вечеринке все просто отдыхали.Возможно, на этом небольшом видео кто-то что-то и рассмотрел, но в действительности все обстояло иначе. Там было много людей — члены их команды и друзья. Все они знают друг друга. Ничего не было, — сообщил источник издания People.

: Новости Ю