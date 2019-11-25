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В Перу пасажирський автобус впав в яр, щонайменше 10 загиблих

25.11.2019

Щонайменше 10 людей загинули, ще 20 постраждали в неділю при падінні пасажирського автобуса в яр в центральній частині Перу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.

Зазначається, що постраждалі пасажири були госпіталізовані.

За попередніми даними, причиною трагедії стала втрата водієм керування транспортним засобом.

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