Королева Ранія у сяючому костюмі прилетіла в Нью-Йорк (фото)

Королівське подружжя Йорданії прилетіло в Нью-Йорк. Причина поважна – король Йорданії став лауреатом премії Scholar-Statesman awards, яку йому вручили минулої ночі в Інституті близькосхідної політики.

Для церемонії нагородження його дружина, королева Ранія, вибрала блискучий срібний смокінг, який нагадав нам про епоху диско. Костюм-двійку красуня доповнила поясом у вигляді масивного ланцюга і елегантного чорного клатчу.

: bilshe.com

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