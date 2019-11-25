12 безкоштовних програм для Windows, які повинні бути у кожного користувача





Тільки кращі безкоштовні програми, які можуть стати в нагоді будь-якому користувачеві Windows, а в якості бонусу — простий спосіб встановити відразу декілька утиліт зі списку всього в кілька кліків.



1. Браузер Google Chrome

Мабуть, саме веб-оглядачеві належить титул найпопулярнішої програми для ПК. За іронією долі стандартні браузери Windows виявилися слабким місцем системи. Просунуті користувачі давно відмовилися від них з-за помилок, повільного розвитку та сумнівної зручності. Новий браузер, Edge, який прийшов на зміну Internet Explorer, покращив ситуацію. Але так і не зміг зрівнятися з лідером ринку — Google Chrome.



По-перше, Chrome підтримує величезну кількість корисних розширень, які доповнюють його функції. По-друге, він крос-платформний і синхронізує дані користувача з мобільними пристроями. Крім того, розробники оперативно впроваджують підтримку всіх сучасних технологій. З цих причин замість стандартного браузера резонно встановити Google Chrome.



2. BitTorrent-клієнт: uTorrent

Браузер не підходить для того, щоб скачувати об’ємні програми, відео та інші файли великого розміру: завантаження може обірватися в будь-який момент і прогрес буде втрачено. Та й швидкість навряд чи обрадує. Для цих цілей призначені інші програми, які швидко качають файли будь-якого розміру і не бояться проблем зі з’єднанням.



Хороший приклад — програма uTorrent. Вона поєднує в собі високу швидкість роботи і багаті функції для настройки завантажень. Заради цього можна змиритися навіть з вмонтованою рекламою.



3. Медіаплеєр VLC

Windows Media Player перетравлює більшість базових форматів, але не може впоратися з деякими роликами, доступними на дисках і в Мережі. В такому випадку в якості альтернативи варто спробувати програвач VLC. Цей простий, але потужний плеєр — крос-платформний медіакомбайн, який відтворює величезну кількість мультимедійних форматів, включаючи DVD і відеотрансляції.



4. Музичний плеєр: MusicBee

Якщо ви все ще слухаєте музику, завантажену на жорсткий диск, вам потрібен хороший музичний плеєр. Коли-то найкращим варіантом був Winamp, але після його перепродажу майбутнє проекту опинилася під питанням і користувачам довелося шукати заміну. Явного фаворита вибрати нелегко. Але якщо ви шукаєте швидкий, красивий і функціональний плеєр, придивіться до MusicBee.

Серед його можливостей — імпорт треків з iTunes, відтворення подкастів і веб-радіо, синхронізація плейлистів з Android, міні-плеєр, змінні скіни, медіабібліотека, еквалайзер і плагіни для нових функцій.



5. Messenger: Skype

Skype — популярна програма для здійснення безкоштовних відеодзвінків. Не дивно, що Microsoft викупила месенджер і інтегрувала в Windows. Тепер програма поширюється в комплекті з операційною системою. Якщо ж у якийсь із версій ОС встановлений Skype відсутній, його завжди можна завантажити з офіційного сайту.



6. Графічний редактор: Paint.NET

Графічний редактор — незамінний інструмент фотографів і дизайнерів, який може бути корисний і будь-якій іншій людині. Якщо для професіоналів є Photoshop і аналогічні програми, завдань для простого користувача вистачить і Paint.NET.



Цей легкий і мінімалістичний редактор прийде на допомогу, коли знадобиться обрізати зображення, змінити його розмір, підкоригувати кольору або нанести позначки.



7. Хмарний диск: Google Drive

Хмарний диск вирішує дві найважливіші завдання при роботі з документами: робить файли доступними для різних користувачів і пристроїв, а також створює їх резервні копії. Одним з кращих сервісів у цій категорії можна сміливо вважати Google Drive. Він зручний у використанні, безкоштовно пропонує 15 ГБ для зберігання документів в хмарі і інтегрується з безліччю офісних сервісів Google.



У якості альтернатив можна розглядати OneDrive або Dropbox.



8. Архіватор: 7-Zip

Одного разу вам може попастися заархівований документ, який ви не зможете відкрити без спеціальної програми. Тому краще перестрахуватися і встановити на комп’ютер 7-Zip. Ця утиліта має вирішити всі проблеми з читанням і створенням будь-яких файлових архівів на ПК.





9. PDF-редактор: Foxit Reader

Відкрити PDF-файл для читання можна в будь-якому сучасному браузері. Але що, якщо вам потрібно не просто ознайомитися зі змістом документа, але і відредагувати його: зробити помітки, додати коментарі або перетворити в інший формат? Для цього підійде спеціальний PDF-редактор. Наприклад, Foxit Reader, який пропонує золоту середину між функціональністю, простотою використання і швидкістю роботи.





10. Чистильник системи: CCleaner

По мірі використання ПК в системі неминуче накопичується сміття, із-за чого вона починає видавати помилки і гальмувати. Утиліта CCleaner являє собою універсальний, простий і ефективний засіб очищення ОС.



Вона звільняє місце на жорсткому диску, видаляє тимчасові файли браузера і інших програм, призводить реєстру Windows в порядок і допомагає повністю видаляти непотрібні програми. CCleaner працює в напівавтоматичному режимі і не вимагає тривалої установки.







11. Антивірус: Avira Free Security Suite

Хороший антивірус для Windows не буде зайвим. У системі є передвстановлене засіб захисту, але воно стабільно отримує найвищі оцінки від незалежних експертів. У той же час антивірусні рішення від таких компаній, як Avira і «Лабораторія Касперського», часто входять у число лідерів за результатами популярних тестів на зразок AV-TEST. І у цих компаній є безкоштовні продукти, які забезпечують необхідний рівень захисту.







12. Регулятор відтінків: f.lux

Крихітна, але від того не менш корисна утиліта f.lux підстроює кольори дисплея під час доби. Вам потрібно лише вказати свій населений пункт і умови освітлення. Після цього f.lux буде знижувати до вечора яскравість та інтенсивність синього світла, який, як відомо, пригнічує вироблення гормону сну. Це допоможе вам дотримуватися правильний режим і зменшить навантаження на очі.







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