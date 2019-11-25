Долина диявола: заради чого їхати в Актовський каньйон?

Актовський каньйон – мальовниче урочище, де серед стародавніх валунів і гранітних скель в’ється річка Мертвовод. Це місце є одним з найбільш древніх клочков на суші Євразії (море тут висохло вже 60 млн років тому, тоді як велика частина суші в Україні, наприклад, перебувала під водою ще 10 млн років тому).

Актовський каньйон визнано одним із семи природних чудес України. Такі пейзажі очікуєш побачити десь в Північній Америці, але ніяк не на півдні України. Саме тому з кожним роком тут стає все більше туристів, незважаючи на те, що доїхати сюди – завдання не з легких.

Як дістатися в Актовський каньйон?

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Хоча Актовський каньйон знаходиться відносно недалеко від багатьох великих населених пунктів (наприклад, від Одеси — 170 км), інфраструктури тут практично немає. Найбільш близький до природної пам’ятки місто – Вознесенськ (Миколаївська область). Це великий залізничний вузол, через який проходить багато поїздів. Але як подолати решту 30 км?

Самий бюджетний варіант – автобус від станції Вознесенськ до села Трикрати або Актово. Частіше автобус ходить в Трикрати – два рейси вранці щодня, крім понеділка. Проблема в тому, автобусна зупинка знаходиться в дванадцяти кілометрах від самого села. Звідти ще треба три кілометри пройти до Актово і безпосередньо до каньйону. Якщо пощастить – можна зловити попутку до місця призначення, але є ймовірність, що доведеться топати пішки 15 км по степу (добре, якщо не в спеку).

Кілька разів на тиждень ходить автобус до села Актово, однак він не має чіткого розкладу. Дізнатися, чи такий транспорт взагалі, можна безпосередньо на станції Вознесенськ.

Таксі від Вознесенська до Актово стартує від 250 гривень в одну сторону. Бажано записати номер водія або заздалегідь домовитися, щоб він у домовлений час забрав вас від каньйону. Принаймні, ви зможете спокійно гуляти, не боячись, що телефон розрядиться і ви залишитеся серед скель без можливості вибратися.

Більшість людей, які не мають особистого транспорту, влаштовують поїздку через турагентства. Екскурсія з виїздом з Миколаєва стартує від 350 гривень, а якщо їхати з Одеси – від 700. Виходить набагато дешевше самостійного подорожі, особливо якщо їдеш в поодинці.

Між кам’яних брил

Запасіться пляшкою води, підберіть зручне взуття – і вперед. Врахуйте, що на деяких ділянках доводиться чіплятися за каміння або гілки, а може, і дертися на четвереньках. Але загалом дорога не така вже складна, в туристичних групах вистачає і літніх людей.

Автобус висаджує туристів в типовій південноукраїнською степу, але варто трохи пройти по дорозі, і відкривається вид на глибоку ущелину, по дну якого тече річка. Самі красиві ландшафти дістаються тим, хто спускається на дно каньйону. Химерної форми скелі висотою до 50 метрів схожі на роботи скульптора-абстракціоніста. Важко навіть повірити, що нагорі — стень, плоска, як стіл.

Річка Мертвовод — тиха, спокійна, але була такою не завжди: річка сильно обміліла і замулилася з-за того, що у ХХ столітті її перегородили безліччю дамб. Втім, назву їй дали не за пасивний характер. За легендою, скіфських царів відправляли в останню путь за течією Мертвоводу (і нинішня назва — це дослівний переклад назви стародавнього Ексампей, записаний Геродотом).

Тутешні місця користуються популярністю у екстремалів — альпіністів і скелелазів. А любителі рафтингу зазвичай з’єднують відвідування Актовського і сусіднього Арбузовского каньйонів зі сплавом по Південному Бугу від села Мигеи.

Вдосталь налазившись по скелях і наробивши безліч знімків, просто посидьте в тиші. Ви на лоні природи, далеко від міської суєти. Тут вас турбувати тільки рідкісні організовані групи туристів, так і їх легко уникнути, якщо приїхати в будній день.

Де поїсти і де зупинитися іа нічліг

Актово — бідне і малонаселена село, тут багато старих напівзруйнованих будинків. Їх колишні власники яких померли, або виїхали в пошуках кращого життя. Але судячи по припливу туристів, у села є майбутнє. Якщо ще років п’ять тому в Актовський каньйон мандрівники їхали тільки за наводкою друзів і знайомих, то зараз це один з туристичних брендів півдня України. І нехай тут погані дороги, сюди через раз ходять автобуси, люди все одно тягнуться до одного з природних чудес країни.

В Актово намагаються розвивати туристичну інфраструктуру. Неподалік каньйону є садиба, де можна за 50 гривень на добу поставити намет, скористатися туалетом, вимити руки і поїсти (в меню — страви української кухні). Але умови там будуть типові для маленького села.

Можна не користуватися кемпінгом і просто встановити намет у будь-якому вподобаному місці. Таке дозвілля не позбавлена романтичності, але подобається далеко не всім.

Якщо захочеться влаштувати пікнік на природі, продуктами краще запастися по дорозі. У самому Актово можна хіба що поповнити запаси води в сільському магазині або купити домашнього вина у місцевих жителів.

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