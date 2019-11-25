Корупційний рай заступник голови КМДА

Ситуація в місті Києві у сфері міського будівництва та інфраструктури продовжує погіршуватися, «схематозы» пана Кличка і підлеглих йому керівників комунальних підприємств тривають і просто не мають кордонів.

Так, наприклад, було проведено журналістське розслідування, в результаті якого з’ясувалося, що пан Пантелєєв нібито усував пошкодження теплових мереж на перехресті вулиці Саксаганського і Руставелі, розповідаючи журналістам, що причиною пошкодження стали бродять електрохвилі. Невже хтось може повірити в цю маячню?! В цей час – Бинд (директор «Київських теплових мереж») подавав тепло в новобудови, які не були введені в експлуатацію, за 10000 USD/будинок.

Офіційно Пантелєєв П. А. приступив до обов’язків заступника голови КМДА з 1 вересня 2014 року. За роки його керування ситуація в Києві тільки погіршилася, і незважаючи на це, приміром, в 2018 році тільки його офіційна середньомісячна зарплата склала 52,9 тис. грн. Відзначимо, що в обов’язки Пантелєєва входить координація роботи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, міського благоустрою та інспекція самоуправлінського контролю. Погіршення ситуації відбулося і в РКІ КМДА, де керує людина Пантелєєва – Дмитро Науменко.





Також у координації у Пантелєєва знаходяться підприємства, якими керує якийсь Ярослав Мусієнко – «Киевстройреконструкция»,

а також Олег Котляренко – «Киевжитлоспецэксплуатация».

Якщо у тендері беруть участь компанії з орбіти Пантелєєва, то тендер постійно переноситься, поки не виграє їх компанія.

За час, коли «Київські теплові мережі» з 2001 по 2017 рік перебували в оренді у ДТЕК (з 2001 по 2008 у «Київенерго»), пан Ахметов не отримував дотацій з міського бюджету, при цьому комунальне підприємство не було збитковим, єдине, що там було – це касові розриви, з чим Рінат Леонідович успішно справлявся. З 2017 року «Київські теплові мережі» вирішили відібрати у ДТЕК і передати місту. Це було бажанням двох людей – пана Кононенка і наглядача за містом – пана Столара. Саме з допомогою свого підручного Пантелєєва в 2017 році пан Столар зумів повернути «Київські теплові мережі» у власність міста, зробивши керуючим наближеного до себе людину – пана Бінде.

«Київські теплові мережі» стали кишеньковим підприємством. Рішення щодо видачі технічних умов та підключення будинків одноосібно приймає пан Бінд. Варто зазначити, що при зверненні замовників із заявкою на видачу техумов «Київськими тепловими мережами» завжди видаються технічні умови з максимальними навантаженнями (приблизно 5-7 мільйонів на 1 гігакалорію). Після домовленості з Биндом або Пантелєєвим технічні умови переглядаються і залишаються тільки мінімальні навантаження. Різниця між максимальною і мінімальною навантаженням закривається в половину кеша. В якості прикладу наведемо наступну формулу:

Заявка на 20 Гкал х 7 мільйонів = 140 мільйонів

У такому разі техумов видається на суму 20 млн. При цьому різниця становить 120 млн. З цих 120 мільйонів 60 мільйонів заїжджає Столара, з яких 20% в свою чергу забирає менеджмент «Київтеплоенерго», включаючи Бінде. За цю схему відповідають дві людини: Віталій Найдук і Олександр Турчинов (адвокатське об’єднання «Турчинов і партнери»).

Варто також зазначити, що не проводяться техсоветы, де замовник міг би погодитися або відмовитися від таких техумов. Нещодавно ввели техрада тільки за тимчасовим присоединениям. Тобто схема заточена чітко під вузьке коло людей.

На сьогоднішній день повне управління «Київськими тепловими мережами» здійснюють Пантелєєв і Бінд, які таким шляхом, через свої компанії-прокладки виводять гроші з «Киевтеплосетей» і практично зробили це підприємство збитковим. В минулому році його дотували на півтора мільярда гривень, а в цьому році «Киевтеплосети» будуть дотуватися ще більше.

Це неефективний менеджмент, хабарництво та корупція! Петро Пантелєєв і група його однодумців роблять все для того, щоб збагатити себе, але не місто. Вони роздули штат, працевлаштували в компанії «мертві душі» і таким чином виводять гроші з бюджету. Тільки обраним компаніям надаються сприятливі технічні умови: це компанії, до яких має відношення і вплив пан Столар, наприклад ENSO, «Столиця-Груп», КАН, «Київміськбуд» і ще кілька.

Господа Бінд і Пантелєєв працюють тільки з тими постачальниками і підрядниками, від яких можна отримати відкат у розмірі 15-20% від вартості контрактів. Приміром, компанія «Енерго-Інвест», керівником якої є друг і партнер Пантелєєва – пане Фищук, що виграє всі тендери в місті, починаючи від виготовлення фонтанів, сміттєвих ящиків, контейнерів, озеленення територій, закінчуючи монтажем мереж і проектуванням теплопунктів, а в недалекому майбутньому і продажем, можливо, квитків на Марс.

У цій схемі також задіяна компанія «Прогрес», яка знаходиться під впливом друга і соратника Пантелєєва – Сергія Костырки.

На підхваті також компанії братів Бесаг – «СЕРВИТ» та «БЕК-16».

Всі ці компанії працюють з відкатами, завищуючи вартість.

За нашою інформацією, всі спроби європейських компаній взяти в управління «Київські теплові мережі» не увінчалися успіхом. Бо це суперечить діяльності Пантелєєва. Десятки мільйонів вкрадено з бюджету і є надія, що після зміни влади в місті Пантелєєв і його оточення будуть сидіти в тюрмі. Адже, незважаючи ні на що, пан Пантелєєв намагається отримати міжнародний кредит, частина якого в подальшому він зможе привласнити собі, а повертати його будуть кияни. Тому залучити якусь іноземну компанію з інвестиціями в місто Пантелєєв геть відмовляється.

Те ж саме стосується ситуації зі сміттям у Києві. На сьогоднішній день в місті офіційно збирається близько 1,2-1,4 млн. тонн сміття, і він розвозиться за різними полігонів, в тому числі на завод «Енергія».

Варто відзначити, що на завод «Енергія» везеться в обмеженій кількості близько 150-200 тис. тонн і однозначно тільки наближеними до Пантелєєву компаніями, такими як КП «Київкомунсервіс», «Київспецтранс», у тому числі компанією “ГРІНКО”, яка знаходиться за адресою пер. Вакуленчука, 4. ГРІНКО засмітила свою територію сміттям, не маючи на те ніякого права.

Перевізниками заноситься 1 долар з кожної тонни вивантаженого сміття пану Пантелєєву. За останньою інформацією, вартість вивезення сміття на завод «Енергія» становить 180 грн. за тонну, а вартість вивезення на полігон – 230 грн.

Решта сміття везеться на 5-й полігон, що належить панові Тынному, і на інші полігони.





Тільки з 5-го полігону панами Тынным і Столаром прикарманивается не менше 200 мільйонів за утилізацію. Утилізація передбачає скидання сміття і його розрівнювання. Потім відбувається розсортування на полігоні циганами, які проживають недалеко від нього. Тому не особливо вигідно будувати сміттєспалювальні заводи ні пану Тынному, ні місту.

Завод «Енергія», який був побудований в 1986 році і розташований в Дарницькому районі, знаходиться в жахливому стані і отруює життя місцевим жителям. За останні роки Пантелєєв нічого не зробив, а лише через свої компанії-прокладки почав проектувати старі методи спалювання сміття. Правда, не потрібно забувати про те, що в суботу, 16.11.2019 р., в приміщенні ліцею «Інтелект» (проспект М.Бажана, 34-а, Дарницький район) Пантелєєв провів слухання, де здебільшого присутніх були співробітники «Київтеплоенерго», а всього лише кілька десятків людей – мешканці Дарницького району. Під час цього «публічного обговорення» з мешканцями Дарницького району Пантелєєв цинічно розповідав, як багато він зробив для удосконалення заводу «Енергія» і що для цього йому виділять 200 млн. з міського та 200 млн. з державного бюджету. Це чергова схема, щоб пограбувати місто. Замість того, щоб залучити інвесторів з-за кордону, які вклали гроші в цей проект, Пантелєєв знову намагається отримати бюджетні гроші і вдало їх розпиляти. Є багато компаній, які хотіли б зайти на український ринок і з прибутком в 2-3% приступати до роботи. Однак Пантелєєв хоче завести свої компанії, які будуть працювати на прибуток у 40-60%.

Методи Пантелєєва щодо реконструкції заводу «Енергія» – старі й неефективні. Він не залучив ні одну компанію, яка спроектувала б нові методи і нові технології. Швидше за все проектувати, будувати і реконструювати завод «Енергія» будуть вищезгадані компанії, які мають відношення до Столара і Пантелєєву.

Виникає питання, куди дивиться Міністерство екології!? Чому на це не звертає увагу депутат цього округу Леся Забуранная?

Вражає бездіяльність влади, враховуючи те, що з приходом нової влади, Пантелєєв став вразливий, його покровителі – Столар і Кононенко вже не займають такі сильні позиції, як раніше.

Чому не діє сьогоднішня влада і не порушує кримінальні переслідування з цієї персони, особливо, враховуючи кількість публічних статей в інтернеті і наслідків в мас-медіа? Чому не проводитися ніяких розслідувань з боку НАБУ!? Куди дивляться депутати ВР, міністр екології та прем’єр-міністр України?

В Києві ходять чутки, що соратники Пантелєєва вже домовилися з наближеними до президента людьми. А це вже привід провести аудит за всіма видами діяльності Київських теплових мереж: фінансово-економічною, закупівельної, кадрово-інвестиційної, операційної діяльності та приєднання.

Руслан Якушев