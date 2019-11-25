Ветеран ВМС США три года пролежал мертвым в своей квартире

Останки Рональда Уэйна Уайта обнаружили 10 ноября на кухне в его апартаментах в пригороде Далласа. Нашли тело местные сантехники.

Ветеран американских Военно-морских сил пролежал мертвым в собственной квартире три года. Об этом сообщает BuzzFeed.

Останки Рональда Уэйна Уайта обнаружили 10 ноября на кухне в его апартаментах в пригороде Далласа. Нашли тело местные сантехники: они проверяли помещения, в которых вода долгое время не использовалась. Считается, что мужчина скончался в конце октября — начале ноября 2016 года по естественным причинам: примерно в тот период он перестал отвечать на звонки родных. На момент смерти ему был 51 год.

По словам матери Уайта, она пыталась объявить его пропавшим. Однако мужчина давно был взрослым и много путешествовал, а потому полицейские не заводили дело. Теперь женщина требует ответов: «Как так вышло, что мой сын умер в этой квартире, и никто ничего не знает?»

В полиции указали, что Уайта никто не обнаружил за три года по невероятному стечению обстоятельств.

: vlasti.net