«Ротару – велика співачка»: Лещенко та Винокур розкритикували заклики Думи бойкотувати концерти артистки

Народний артист РРФСР Лев Лещенко виступив з критикою в адресу своїх колег, які негативно висловилися щодо гастролей Софії Ротару в Росії, зокрема, її виступу в Москві на «Пісні року».

Так, в інтерв’ю порталу «Газета.Ru», народний артист Росії заявив, що ніхто не може заборонити Софії Михайлівни співати там, де вона хоче.

«Перестаньте, я навіть не бачу сенсу це обговорювати. Вона людина світу. Вона де хоче, там і співає. Ніхто не може їй заборонити цього робити. І всі ці розмови про те, що це чиєсь замовлення, — це все дурниці. Вона велика співачка. Це все шушваль навколо неї», — заявив Лещенко.

Окремо артист прокоментував слова багаторічної ведучої фестивалю «Пісня року» Ангеліни Вовк, яка назвала Ротару безсовісною, тому що в Росії українська співачка їде «підзаробити». На думку народного артиста, колеги по сцені не повинні подібним чином говорити один про одного.

«Ангеліни Вовк не варто було цього робити», — поділився думкою співак і додав, що самої Ротару не потрібно реагувати на інформацію, що з’явилася в останні дні критику.

Також проти «бойкоту» виступив ще один народний артист РРФСР, відомий гуморист Володимир Винокур.

Він зазначив, що змішувати творчість Софії Ротару з політикою неймовірно безглуздо.

«Її люблять скрізь — в Росії, в Україні, в Молдові та в інших країнах за її талант. Можуть змінюватися політики, можуть змінюватися президенти, а артисти — це назавжди», — цитує Володимира Винокура НСН. За його словами, у таких виконавців, як Софія Ротару, не буває віку.

Також не змішувати мистецтво і політику закликала депутат нелегітимною Держдуми Росії, колишній прокурор Криму Наталія Поклонська.

«Я вважаю, що Софія Ротару, Лайма Вайкуле і Ніно Катамадзе, як і будь-яка інша людина мають право на будь-яку думку про політику, що проводиться Росією, і про Крим в тому числі, не ображаючи при цьому вибір кримчан. Від цього їх творчість не стане менш цінним, а музика не зазвучить по-іншому», — написала вона у своєму Telegram-каналі.