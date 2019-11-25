З-за підлого обстрілу бойовиків на Донбасі горіло село: у штабі ООС показали відео

На Донбасі обстріл бойовиків призвів до масштабної пожежі на території селища Березове (Донецька область). Шість будівель згоріли повністю, повідомили в прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Провокацію російсько-терористичні війська влаштували близько 18:00 24 листопада. Вони застосували великокаліберні кулемети, причому з трасуючими і бронебійно-запалювальними боєприпасами.

В результаті обстрілу загорілася суха трава, а сильний вітер призвів до швидкого поширення вогню на розташований неподалік дачне селище.

Цивільне населення не постраждало — його військовослужбовці ЗСУ оперативно евакуювали.

Локалізувати пожежу вдалося близько 23:00.

Військові опублікували відео з місця подій.