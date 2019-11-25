Президент Польщі отримав премію за демократизацію українського суспільства

Президент Польщі Анджей Дуда, до якого поступово покращується ставлення українців, став лауреатом Міжнародної премії імені Пилипа Орлика, яку вручають за видатний внесок у демократизацію українського суспільства.

Присуджує премію Міжнародний благодійний фонд імені Народного Героя Марка Паславского — добровольця, загиблого під час Иловайской трагедії на сході України, пише 5 канал.

Анджея Дуду нагородили за підтримку України на міжнародній арені.

«Дуда дуже сильно виступив на підтримку України в ООН. І якось він переважив і присудили йому», — пояснив Володимир Яворівський, голова журі.

Другий лауреат премії імені Пилипа Орлика — український юрист, а нині суддя Конституційного Суду Сергій Головатий.

Саме він був одним з лідерів Народного руху. Саме Сергій Головатий був активним співавтором такого унікального документа, який називався «Про наміри України бути незалежною країною.