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Президент Польщі отримав премію за демократизацію українського суспільства

25.11.2019

Президент Польщі Анджей Дуда, до якого поступово покращується ставлення українців, став лауреатом Міжнародної премії імені Пилипа Орлика, яку вручають за видатний внесок у демократизацію українського суспільства.

Присуджує премію Міжнародний благодійний фонд імені Народного Героя Марка Паславского — добровольця, загиблого під час Иловайской трагедії на сході України, пише 5 канал.

Анджея Дуду нагородили за підтримку України на міжнародній арені.

«Дуда дуже сильно виступив на підтримку України в ООН. І якось він переважив і присудили йому», — пояснив Володимир Яворівський, голова журі.

  

Другий лауреат премії імені Пилипа Орлика — український юрист, а нині суддя Конституційного Суду Сергій Головатий.

Саме він був одним з лідерів Народного руху. Саме Сергій Головатий був активним співавтором такого унікального документа, який називався «Про наміри України бути незалежною країною.

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