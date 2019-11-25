«Народний мер» Горлівки злив план Росії по захопленню двох областей України

Росія розглядала можливість відродження проекту «Новоросія». При цьому Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

Почали обговорювати такий план в Росії ще в 2018 році. Про це повідомив український розвідник Едуард Матюха, п’ять років виконував диверсійну місію «ДНР».

«Це були військові плани, здобуті мною, про захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим», – уточнив Матюха.

Він додав, що Росія може спробувати провести референдум про приєднання ОРДЛО після роздачі паспортів на Донбасі.

«Це буде ще один інструмент тиску на владу України, щоб домогтися російської трактування Мінських угод або закону про особливий статус Донбасу», – зазначив розвідник.