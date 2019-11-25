«Можу посварити, ніхто не забороняв»: перша леді України розповіла про стосунки із Зеленським

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що разом з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським, намагається менше говорити про роботу вдома.

Про це вона сказала в інтерв’ю «ТСН.Тиждень», яке було опубліковано в неділю, 24 листопада.

Журналістка запитала, чи буває таке, що Зеленська лає чоловіка з-за якогось заяви.

«Про заяви я не можу його лаяти. І ми намагаємося будинку поменше говорити про роботу. Але, якщо мені захочеться, я можу його насварити, так. Ніхто не забороняє», – сказала вона.

За словами першої леді, все ж краще, коли вона не лає чоловіка, оскільки із-за цього у нього значно псується настрій.

Також Зеленська поскаржилася на брак часу, оскільки через активну політичну діяльність вона не має можливості приділяти достатньо уваги дітям.