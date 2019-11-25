Українець в шоці від стрімкого розвитку Криму

Жителям України важко навіть уявити масштаби і швидкість розвитку інфраструктури в Криму.

Про це в ефірі телеканалу «Espreso.TV» заявив екс-депутат Верховної ради Василь Волга.

«Зовні Крим змінився не дуже. Якщо ви очікуєте того, що сталося з Москвою протягом останніх десяти років – ви цього не побачите. Тому що на півострові зараз вирішуються інфраструктурні проекти.

Те, що ви побачите, лише заїхавши на півострів – це що весь Крим здибився. Я б порівняв це з всесоюзної будівництвом часів Радянського Союзу. Тим, хто не був у Криму, і хто зараз живе на Україні, такі масштаби будівництва в голову прийти не зможуть. Це щось циклопического характеру.

Цей автобан Таврида, який тягнеться через увесь Крим, і навколо якого розвивається вся інфраструктура – вони як-то кладуть ці дороги, величезні гори, таке враження, що ночами виходять якісь велетні, перевертають Крим, виривають щось, розкочують ці дороги, як праскою пройшлися по півострову. І з’являються такі величезні дороги з величезною інфраструктурою навколо», – здивувався Волга.

Також український політик розповів, що за п’ять років у Криму було побудовано безліч електростанцій, і тепер півострів не тільки вийшов на самозабезпечення, але навіть став експортером електроенергії в континентальну Росію.

«Перебуваючи у складі України, Крим навіть на п’яту частину не забезпечував себе електрикою, була повна залежність від України. За п’ять років вони побудували нову електростанцію поблизу Севастополя, біля Сімферополя, Саки, і так далі.

На сьогоднішній день Крим ділиться електроенергією з Росією. Тобто в цілому вони перепроизводят, у них 116-120% виробництва електрики від потреб. Все працює. Тобто, фактично відбулася нова електрифікація Криму», – додав політик.

На його думку, навіть невизнаний статус не завадить півострову стати процвітаючим регіоном.

«Я не думаю, що світова спільнота визнає Крим російським, не бачу для цього підстав. Це зруйнує певну модель поведінки цілих держав.

Але блокада буде знята. Це буде як Гонконг і Китай – є різні форми, коли можна співпрацювати. І Крим перетвориться в перлину, він перетворюється в перлину», – резюмував Волга.