У 2020 році виробництво свинини в світі знизиться на 16,5% до 91,1 млн. тонн

В середині 2018 р. у Китаї вибухнула африканська чума свиней, яка наробила чимало галасу в ЗМІ. Вона найбільш ймовірно вплине на ринок свинини в 2020 р.?

Прогнозувати майбутнє після подій, які в історії не відбувалися – невдячне заняття, але аналітики Industry At A Glance стверджують, що склали самий вірний прогноз, не зменшивши наслідків впливу смертельно небезпечного для свиней вірусу на світовий ринок. За даними Beef вони скрупульозно проаналізували звіти по виробництву свинини з 2010 по 2019 рр., сформувавши прогноз на 2020 р.

Дефіцит свинини в Китаї найімовірніше буде коливатися в межах 22-25 млн. тонн. Як і раніше він буде виробляти більше свинини, ніж Сполучені Штати або Європа, але його частка в загальному виробництві впаде (до АЧС він виробляв майже 50% від світового виробництва цього м’яса).

На 2014 р. припав пік виробництва свинини в КНР. Свинарі справили 58,2 млн. тонн цього м’яса. У 2020 року вона знизиться до 34,8 млн. тонн, що «виллється» у різницю в 23,4 млн. тонн. Таким чином, Китай вироблятиме менше 40% від загального обсягу виробництва в світі.

На 2018 р. припав пік виробництва свинини в світі. Загалом справили 109 млн. тонн цього м’яса. У 2020 р. він, можливо, знизиться до 91,1 млн. тонн, а може зниження буде більшим, якщо китайські свинарі будуть зберігати і вирощувати більше свиноматок для відновлення національного стада.

Як пише «КазахЗерно.kz» із-за дефіциту свинини зросте інтерес споживачів до інших видів м’яса, зокрема до курятини та яловичини. Він негативно вплине на всі ринки і внесе сум’яття в торгові переговори.