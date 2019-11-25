У Києві молодика, який знущався над своєю матір’ю, притягнуто до кримінальної відповідальності

Дільничні офіцери поліції зібрали достатньо матеріалів стосовно правопорушника, який систематично нецензурно ображав та погрожував фізичною розправою рідній матері. Триває досудове розслідування за фактом вчинення домашнього насильства. Про це повідомляє поліція Києва.

Перша заява від киянки до Деснянського управління поліції надійшла ще у серпні цього року. Жінка скаржилася на свого сина, який вчиняє психологічне насилля над нею та погрожує їй розправою.

Як прокоментував дільничний офіцер поліції Дмитро Завада, відносно 44-річного дебошира було складено три протоколи за ч. 1 ст. 173-2 та два протоколи за ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення:

«Відпрацьовуючи це звернення, за місцем мешкання на вулиці Закревського була опитана 62-річна потерпіла, яка проживає в квартирі разом з сином. За її словами, останній регулярно цькує, принижує, а іноді погрожує застосувати силу відносно неї. Пенсіонерка втомилася від знущань зі сторони свого родича, тому звернулася за допомогою до поліції. Сусіди також зазначили, що часто чують з приміщення крики та плач потерпілої. Не зважаючи на профілактичні бесіди з кривдником, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував вчиняти домашнє насилля».

За даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що сьогодні відзначають День боротьби з насильством проти жінок