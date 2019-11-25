Правоохоронні органи Ірану взяли під арешт близько ста вісімдесяти учасників масових антиурядових протестів. Про це повідомляє агентство “IPHA”.

В Ірані поліція заарештувала близько 180 учасників масових протестів Як інформує громадськість поліція, правоохоронцям вдалося затримати не просто протестуючих, а лідерів організованих демонстрацій. На даний момент їм інкримінують порушення правопорядку, напад на поліцію, підпали, антиурядові гасла в інтернеті та інші незаконні по нормам Ірану дії.

Відзначимо, що під час минулого спалаху протистояння між поліцейськими і мітингувальниками, в Ірані було убито близько 106 осіб і ще близько тисячі заарештовано.

: ura-inform.com

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