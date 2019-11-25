В Индонезии открыли ресторан, где едят туристов (видео)

В Индонезии появился новый ресторан с необычной концепцией. Концепция подразумевает совмещение бьюти-процедур и традиционной подачи еды. Едят там не только туристы, но и туристов. Необычный ресторан располагается в Джакарте.

Концепция подразумевает совмещение бьюти-процедур и традиционной подачи еды. Его особенность состоит в следующем: пока посетители расправляются с поданной им едой, сотни маленьких рыбок, что плавают буквально у них под ногами, проводят процедуру фиш-пилинга.

То есть объедают ороговевшую кожу со ступней гостей, просим прощения за подробности. Владелец ресторана отмечает, что его заведение, открытое не так давно, изначально было ориентировано только на местных жителей.

Владелец ресторана как-то и не ожидал, что со временем популярность его заведения увеличится настолько, что специально ради него в Джакарту будут приезжать туристов из разных уголков мира. Счет уже пошел на тысячи. Концепция действительно необычная и во многом экзотическая, ведь в большинстве развитых стран мира такой эклектики не встретить.

Отметить стоит также, что ресторан располагается под открытым небом, и это еще больше подчеркивает атмосферу единения с водным миром. Но если кто-то захочет позаимствовать идею, учтите важный момент.

Вряд ли получится воплотить это в реальность. Дело в том, что в европейских и североамериканских странах заведения с подобной концепцией запрещены на законодательном уровне. Причин для запрета сразу несколько.

Самые главные из них – эксплуатация животных и риск распространения бактерий. Поясним — множество людей «кормили рыбок» до вас, неизвестно, хорошо ли они вымыли свои ноги, да и вряд ли воду владельцы ресторана меняют достаточно часто.

: experttur.com