Колишній “народний мер” Горлівки зізнався у шпигунстві на користь української розвідки

Колишній “народний мер” міста Горлівка в самопроголошеній Донецької народній республіці (ДНР) Едуард Матюха заявив, що є співробітником Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України. Про це він повідомив в ефірі телеканалу ТСН.

За словами Матюхи, протягом останніх п’яти років він перебував в окупації, де займалася провокаціями”, а також сприяв виникненню конфліктів між групами ополченців. Матюха пояснив, що про його місії не знала навіть дружина, яка після початку конфлікту поїхала в Київ.

“Дійсно, Едуард – це той чоловік, який надавав необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях”, – заявив представник ГУР Вадим Скібіцький. В управлінні розвідки додали, що завдяки Матюхе нібито дізналися про плани “розширення збройної агресії Росії.

За словами Матюхи, згадка того, що він був “народним мером” і включений в базу “Миротворець”, відкрило йому двері всюди” і зробило “героєм на всі дві “республіки”. “Дуже вдала ідея була з мого боку створити сайт “Миротворець” і включити мене на цей сайт, з моєї подачі”, – розповів він. З часом Матюха став першим секретарем міського комітету Комуністичної партії” ДНР, що дозволило йому налагодити контакти з КПРФ.

“Саме зюгановская партія стала для Кремля платформою для всіх проросійських анклавів в інших країнах. Абхазія, Придністров’я, Північна Осетія, фейкові “ДНР” і “ЛНР” – всі вони координуються Кремлем через комуністів”, – стверджується в матеріалі. Відповідальною особою, яка нібито займається координацією урядів самопроголошених республік, Матюха назвав депутата Держдуми Казбека Тайсана.

З російськими комуністами Матюха формував гумконвои і нібито дізнався, що одна з їхніх завдань – відправляти готівку сепаратистам. “Мені відомо, що готівкові доставляється шляхом так званих гуманітарних конвоїв. Якщо їде гуманітарний конвой, то долучають відповідне авто з цією готівкою”, – заявив Матюха.

За його словами, надалі в ДНР і ЛНР можуть провести референдум про приєднання їх до Росії, створивши ще один інструмент тиску на владу України, щоб домогтися російської трактування Мінських угод або закону про особливий статус Донбасу. Він також заявив про те, що російський уряд нібито розробляє плани захоплення Харківської та Одеської областей і створенні сухопутного коридору до півострова Крим.

Як повідомляє в сюжеті представник ГУР Вадим Скібіцький, Матюха постачав українській стороні “дуже багато інформації”. Згодом українській спецслужбі вдалося вивезти його з ДНР.

Депутат Народної ради ДНР Владислав Бердичівський зазначив у Facebook, що Матюха пробув “народним мером” три дні, і назвав його “блазнем гороховим”, у якого не було допуску до гостайнам. За його словами, весь шкоди, який Матюха нібито завдав ДНР, полягав у крадіжці і продажу постачалася в якості гуманітарної допомоги борошна, “поки йому не дали по лапах”. “Яка країна – такі і розвідники”, – уклав Бердичівський.

Едуарда Матюху обрали “народним мером” Горлівки в травні 2014 року, проте незабаром Матюха залишив посаду через конфлікт між сепаратистами, розпалювання якого, за його словами, було його завданням від української розвідки. Незабаром після цього СБУ затримала в Бердянську “народного мера” Горлівки Володимира Колоснюка, звинувативши його в закупівлі великокаліберних кулеметів, гранатометів, автоматів та вибухівки на суму 2 млн гривень. Під час затримання підозрюваний чинив опір.