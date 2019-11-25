«Все дуже стильно і витримано» «Комсомолка» розповіла про спецпоезде Путіна і Медведєва

Газета «Комсомольская правда» випустила матеріал про спецпоезде, на якому прем’єр-міністр Дмитро Медведєв нещодавно здійснив поїздку по Сибіру і яким користувався президент Володимир Путін.

Під час останньої поїздки Медведєва в поїзді було дев’ять вагонів. Тягнули складу два нових російських тепловоза ТЭП70БС. Один основний, другий — запасний. Велика частина вагонів, у тому числі особистий вагон Медведєва, виробництва Тверського вагонобудівного заводу. Але кілька вагонів були зовсім старенькі, зроблені ще в НДР.

У першому вагоні була розміщена спецзв’язок, для перевезення пасажирів він не передбачений. Другий вагон — звичайний, купейний. У ньому їхали начальник поїзда, комендант, а також чиновники від РЖД, що відповідають за роботу спецсостава. Третій вагон — стандартний СВ. У ньому розмістилися співробітники ФСО.

Вагон № 4 — особистий вагон Дмитра Медведєва. Як розповіли кореспонденту газети, у вагоні є робоча зона, кухня, санвузол, ліжко.

В робочій зоні — письмовий стіл. Трохи далі — зона для нарад. Там стоїть стіл на 6 осіб і великий телевізор. Простір, що залишився займає зона відпочинку. Обробка вагона — коричнево-бежева. На вікнах — накрохмалені штори. «Все дуже стильно і витримано. Ніяких золотих ручок на дверях, як це у нас люблять», — розповів співрозмовник газети.

За правилами безпеки вагон, в якому їдуть перші особи країни, повинен бути броньованим. Щоправда, підтвердити це офіційно кореспонденту «КП» відмовилися. До речі, кажуть, що вагон Медведєва розрахований тільки під нього. У Путіна є свій спецвагон.

П’ятий вагон — вагон-ресторан. Під час поїздки по Сибіру в цьому вагоні Медведєв проводив нараду з розвитку залізниць. Стіни вагона прикрашені різьбленими дерев’яними панелями. Посередині вагона поставили великий довгий стіл, за який сіли чиновники. «Цікава деталь: на авіаційних спецрейс чиновників поять чаєм з порцелянових чашок. А в спецпоезде, як і всіх інших пасажирів, з склянок на підставці — такі залізничні традиції», — йдеться в матеріалі.

Вагон № 6 — СВ з дерев’яною обробкою. У цьому вагоні розмістилися міністри і високопоставлені співробітники апарату уряду і протоколу. Вагон № 7 — звичайний СВ. У ньому розташувалися співробітники служби протоколу і апарату уряду, а також деякі працівники РЖД. Вагон № 8 — теж звичайний СВ. Тут розмістили працівників прес-служби уряду, особистих фотографа і оператора Медведєва, а також деяких журналістів. Вагон № 9 — купейний. У ньому їхали журналісти.

До листопадової поїздки Медведєв користувався спецсоставом в 2012 році. Тоді він проїхав по маршруту Омськ — Томськ — Ленінськ-Кузнецький — Новосибірськ. В цілому 1700 кілометрів.

Володимир Путін теж їздив на поїзді по Західно-Сибірської залізниці під час свого першого президентського терміну. Це було в 2001 році. Ось тільки Путін тоді їздив на звичайному поїзді, а не спецсоставом.