Джуліані пропонував допомогти покращити співпрацю між США та Україною, — Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко заявивши, що двічі зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані й тієї обіцяв йому, що допоможе підняти рівень співпраці між США та Україною.

Про це Порошенко розповів на Форумах з міжнародної безпеки у Канади, — передає «Громадське».

«Пан Джуліані обіцяв мені допомогти підняти рівень нашої (США та України) співпраці у кібербезпеці», — сказавши експрезидент.

На уточнювальні запитання, чи просив щось Джуліані за такі послуги, Порошенко спочатку обтічно відповів, але згодом дав однозначну відповідь: «Дивіться, я президент України, величної Європейської нації, великої Європейської країни, найбільшої за територією в Європі. І звичайно, я не можу уявити такого типу розмов зі мною як з президентом України».

Порошенко також запевняє, що Джуліані не підіймав питання про компанію Burisma або сім’я ю Байденів. Він додав, що зосередження уваги на так званого «Україна-ґейті» поставило на другий план питання про російську агресію і це вигідно Росії.

«Хто зацікавлений у тому, щоб Україну не бачили як об’єкт російської агресії, що стало причиною введення санкцій проти Росії, поки та не залишить українську територію? Тепер ми перемикаємо нашу увагу на так званий «Україна-ґейт». Хто в цьому зацікавлений? Україна? Точно ні. Сполучені Штати? Точно ні. Одна особа – та, яка сидить в Росії», — сказавши п’ятий президент.