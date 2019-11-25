Вибори у Гонконзі: попередні дані свідчать про упевнену перемогу демократичної опозиції

На місцевих виборах у районні ради Гонконгу з великим відривом перемагають опозіційні кандидати з продемократичного руху.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, за останніми даними, перемогу в своїх округах здобув 201 опозиційний кандидат проти лише 28 кандидатів, які підтримують Пекін. Ще 12 кандидатів вважаються незалежними, результати щодо ще 211 місць в районних радах поки невідомі.

У голосуванні взяли участь 2,9 мільйона людей, явка склала 71%. У 2015 році явка була значно нижчою — 47%.

Продемократичні протестувальники, які вже шостий місяць влаштовують акції у Гонконгу, хочуть надіслати цим голосуванням сигнал Пекіну зі своїми вимогами демократичних змін, тоді як пропекінські кандидати зазивали підтримати їх і продемонструвати «втому» від нескінченних акцій протесту і безладів.

Попри ті, що з кінця минулого тижня протистояння між демонстрантами й гонконзькою поліцією загострилося, вибори відбулися у спокійній атмосфері.

На місцевих виборах Гонконг обирає 452 членів районних рад із понад 1000 кандидатів. Вони не мають реальних повноважень, а займаються переважно консультуванням уряду Гонконгу з питань, що впливають на добробут громадян автономії.

Утім ці вибори відрізняються від попередніх, пише ВВС: вони відбуваються на тлі протестів проти згортання автономії Гонконгу з боку материкового Китаю, що тривають вже шостий місяць. Тому голосування сприймають також як і вотум довіра поважному пропекінському уряду на чолі з Кері Лем.

Крім того, згідно з виборчою системою Гонконгу, 117 обраних представників районних будуть засідати в складі комітету з 1200 людей, які обирають главу уряду Гонконгу. Таким чином, перемога більшості представників, що підтримують протести, може вплинути й на виконавчу владу автономного регіону Китаю.