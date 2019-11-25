​У Чорному морі перекинувся корабель з тисячами овець: перші подробиці і фото​

У неділю, 24 листопада, у Чорному морі біля берегів Румунії перекинувся корабель, який перевозив тисячі овець.

Сумний інцидент стався з судном The Queen Hind після виходу з порту Мідія, неподалік від південно-східного міста Констанца, що на узбережжі Чорного моря. На його борту перебувало понад 14 тисяч тварин.

На місце прибули рятувальники, які провели операцію і взяли до себе на борт всіх членів екіпажу тонучого корабля. Зокрема, це були 22 громадяна Сирії. Однак одного з них госпіталізували з переохолодженням.

“Він впав в море, але дуже швидко був врятований”, – сказала прес-секретар служби порятунку в Констанці Стоїка Анамарія, додавши, що інші члени екіпажу “знаходяться в цілковитій безпеці тут, в гавані”.

Також поліція, пожежники і берегова охорона рятують овець.

“Ми вже врятували кілька овець. Вони плавали в морі”, – сказала Анамарія.

Причини катастрофи судна поки невідомі. За словами влади, після закінчення операції з порятунку овець і порятунку судна буде проведено розслідування.