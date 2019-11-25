Удар по «русскому миру»: у Зеленського розсекретили план повернення жителів Донбасу

Аби вплинути на свідомість громадян, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, і залучити їх на остаточну прихильність України, влада збирається створити для них спеціальної розважальний канал.

Такий крок спрямований на те, щоб достукатися до жителів «Л/ДНР» в «гуманітарному плані». Про це заявив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю «Українській правді».

«Нам необхідна ясність, як буде відбуватися процес реінтеграції. Правила реінтеграції та правосуддя перехідного періоду, донесення інформації до людей на тій території щодо того, що там відбувається. Всі ці елементи, ми повинні робити», – зазначив він.

За словами Бородянського, який у свій час був гендиректором телеканалу СТБ, а потім керував медіагрупою Starlight Media олігарха Віктора Пінчука, зараз очолюване ним міністерство працює над створенням інформаційно-розважального каналу для трансляції саме в ОРДЛО.

«Такий наш маленький план», – зізнався міністр, висловивши впевненість у тому, що люди на окупованих територіях обов’язково будуть дивитися такий канал.

У той же час щодо його вмісту, він зазначив, що той буде готуватися спеціально і буде відрізнятися від того, який подають пропагандистські ЗМІ.

«Ми будемо показувати найкращі українські продукти. На російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один. Тобто акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівних конкурувати з російськими. Подивимося», – запевнив Бородянський.