У Мексиці створили величезну статую дитятка Ісуса

У мережі відразу ж з’явилися повідомлення про те, що масивний немовля Ісус до болю нагадує англійського рок-музиканта Філа Коллінза. Інші користувачі інтернету знайшли схожість скульптурного зображення з голлівудським актором Ніколасом Кейджем (мабуть, в першу чергу з-за пронизливо-синіх очей Христа).

Преподобний Умберто Родрігес з церкви Богоявлення Господнього прокоментував пустопорожні вигадки наступним чином. По-перше, ніхто не прагнув створити найбільшу скульптуру немовляти Ісуса. По-друге, ніхто не хотів надати їй схожість з колишнім фронтменом гурту Genesis.

Тим не менш, сказав святий отець, твір це – безпрецедентне.

Експрес-інформація по країні

Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Мехіко

Найбільші міста: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Пуебла

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 972 550 км2 (13-я в світі)

Населення – 121 млн чол. (11-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,756 (74-я в світі)

ВВП – $1,294 трлн (15-я в світі)

Валюта – мексиканське песо

Межує з: США, Белізом, Гватемалою

На створення статуї пішов цілий рік. Ліпили її в Мехіко. А потім перевезли в Сакатекас на радість парафіян. Вони не роблять сенсації з зовнішньої схожості Сина Божого з Коллінзом. Зрештою, знаменитий музикант ніколи не робив вина з води, а тим більше не стояв на чолі релігійного вчення.

За матеріалами CNN

Читайте також:

Самуї: прекрасні пляжі і 12-метрова статуя Будди

Чудовисько зі сміття: в Осло з’явилася скульптура з переробленого пластику

Дерев’яний Трамп прикрасив словенську село