У Харкові обікрали нардепа зі “Слуги народу”

У Харкові невідомі обікрали автомобіль нардепа з фракції “Слуга народу” Кирила Нестеренка. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася вчора, 24 серпня, у другій половині дня. Автомобіль нардепа був припаркований біля одного з будинків у Шевченківському районі Харкова. Невстановлена особа розбила заднє скло автомобіля Honda CR-V, що належить нардепу Нестеренко. Зловмисникам вдалося заволодіти документами, серед яких посвідчення аспіранта та паспорт громадянина України, а також планшетом Ipad Mini.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).

Сам народний депутат інформацію поки не коментував.