Слава Каминская перепела композицию Ирины Билык и попала под волну критики

Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала чувственное видео, которым восхитились ее поклонники

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Как известно, группа готовилась к масштабному туру, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании. Похоже, это действительно так, ведь Слава не так давно продемонстрировала удивительно стройное тело и новую необычную прическу.

В этот раз Слава показала себя в романтичном образе.

При этом артистка показала не только себя в небольшом черно-белом ролике, но и рассказала о песни Ирины Билык, которая теперь «у нее есть».

«Теперь и у нас есть песня @bilyk_iryna ❤️», – пишет Слава под новым постом.

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Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 24 Лис 2019 р. о 4:16 PST

Пользователи сети не остались равнодушны:

«Класссс ❤️очень круто», «Вона знову стане хітом!!! Будемо співати усією Країною!!! Успіхів вам!👍👍💯💯😍😍💗💗», «🔥🔥🔥агонь, а где можно всю послушать,» «Красотки загляните к нам», «Билык круче ее пела и поет», «Королева эффектов», «Очень круто! 👏 «У нас есть песня И. Билык» купили или будете петь дуэтом?)))», «Мадонна 😃», «Такая красотка 💕💕💕», «Суууупер!!! Дуже круто звучить пісня у вашому виконанні!».

: politeka.net